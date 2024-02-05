Французький суд виправдав соратника Макрона за звинуваченням у шахрайстві

Французький суд виправдав союзника президента Франції Емманюеля Макрона по коаліції і ексміністра Франсуа Байру за звинуваченнями у шахрайстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Рішення суду підвищує ймовірність повернення 72-річного Байру до кабінету міністрів у другому раунді міністерських призначень, які очікуються цього тижня після того, як Макрон переформатував свій уряд у січні.

Центристська партія MoDem, яку очолює Байру, є важливою частиною коаліції меншості Макрона, яка має 51 з 557 місць у парламенті.

"Для мене це кінець семирічного жахіття", – сказав Байру журналістам біля паризького кримінального суду після оголошення вироку.

Байру, триразовий кандидат у президенти, який посів третє місце після Ніколя Саркозі та Сеголен Руаяль у 2007 році, тепер також приєднався до довгого неофіційного списку потенційних наступників Макрона на 2027 рік.

На запитання, чи думає він зараз про 2027 рік, Байру відповів: "Побачимо. Я тут не для того, щоб думати про своє політичне майбутнє".

Байру допоміг Макрону прийти до влади у 2017 році, відмовившись від власної кандидатури на найвищу посаду.

Він подав у відставку з посади міністра юстиції на початку президентства Макрона. Тоді проти Байру було розпочато розслідування щодо співучасті у зловживанні коштами Європейського парламенту. Він заперечував звинувачення.