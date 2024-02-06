ЗМІ: Країни ЄС побоюються відплати РФ та кібератак після конфіскації її активів

В країнах ЄС росте занепокоєння з приводу можливої відплати Москви за конфіскацію її заморожених активів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Група промислово розвинених країн G7 розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для банківських кредитів, які можуть профінансувати відновлення України, за словами посадовців, які беруть участь у переговорах.

Ці кошти будуть заарештовані, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни.

Ці пропозиції з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння щодо відплати Москви – включаючи потенційні кібератаки на західні країни – на повномасштабну конфіскацію її заморожених активів.

Кілька європейських посадовців, які брали участь в обговоренні, попередили, що це може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії. Це накладається на попередження про те, що це може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів.

"Ми входимо в незвідані води. Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів ", – сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

План конфіскації активів може принести понад 200 мільярдів євро на підтримку післявоєнної відбудови України, за словами прихильників цієї пропозиції. Країни G7 прагнуть виробити скоординовану дорожню карту на тлі зростаючого тиску з боку Сполучених Штатів, які разом з Великою Британією та Канадою мають менше застережень, ніж країни ЄС, такі як Німеччина, Франція та Італія.

У Європі побоюються, що Москва може помститися, подавши шквал апеляцій проти Euroclear, бельгійського фінансового депозитарію, який зберігає переважну більшість російських резервів у Європі.

За словами бельгійського посадовця, обізнаного з перебігом судових процесів, російські компанії вже подали 94 позови в Росії з вимогою повернути кошти компанії Euroclear, яка працює за бельгійським законодавством, після того, як їхні інвестиції та прибутки в Європі були заморожені.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у грудні, що Росія завдасть удару у відповідь на конфіскацію своїх знерухомлених активів. Не вдаючись у подробиці, він припустив, що те ж саме може статися із західними активами в Росії.

Раніше постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

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