У ЄС зробили ще один крок до використання заморожених активів РФ на користь України

Постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк; пізніше інформацію офіційно підтвердило бельгійське головування в Раді ЄС.

У бельгійському головуванні зазначили без подробиць, що посли ЄС "погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов'язаних зі знерухомленими активами, для підтримки відновлення України".

За словами Джозвяка, посли ЄС "дали зелене світло першому кроку" на шляху до використання заморожених активів РФ на користь України – "відкладанню коштів від заморожених російських активів на окремий рахунок".

"Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну", – додав він.

EU ambassadors finally green lighted the first step tonight – putting aside proceeds of frozen 🇷🇺assets in a separate account. now its all about agreeing next step: actually sending the cash to 🇺🇦 https://t.co/IC9iRXubxI