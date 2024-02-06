СМИ: Страны ЕС опасаются возмездия РФ и кибератак после конфискации ее активов

В странах ЕС растет беспокойство по поводу возможного возмездия Москвы за конфискацию ее замороженных активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Группа промышленно развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут профинансировать восстановление Украины, по словам должностных лиц, участвующих в переговорах.

Эти средства будут арестованы, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны.

Эти предложения появились на фоне растущего беспокойства относительно возмездия Москвы – включая потенциальные кибератаки на западные страны – на полномасштабную конфискацию ее замороженных активов.

Несколько европейских чиновников, участвовавших в обсуждении, предупредили, что это может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России. Это накладывается на предупреждение о том, что это может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов.

"Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", – сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

План конфискации активов может принести более 200 миллиардов евро на поддержку послевоенного восстановления Украины, по словам сторонников этого предложения. Страны G7 стремятся выработать скоординированную дорожную карту на фоне растущего давления со стороны Соединенных Штатов, которые вместе с Великобританией и Канадой имеют меньше оговорок, чем страны ЕС, такие как Германия, Франция и Италия.

В Европе опасаются, что Москва может отомстить, подав шквал апелляций против Euroclear, бельгийского финансового депозитария, который хранит подавляющее большинство российских резервов в Европе.

По словам бельгийского чиновника, знакомого с ходом судебных процессов, российские компании уже подали 94 иска в России с требованием вернуть средства компании Euroclear, которая работает по бельгийскому законодательству, после того, как их инвестиции и доходы в Европе были заморожены.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в декабре, что Россия нанесет удар в ответ на конфискацию своих обездвиженных активов. Не вдаваясь в подробности, он предположил, что то же самое может произойти с западными активами в России.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечислять проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

В прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

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