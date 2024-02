Голова європейської дипломатії прибув до Києва

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС", – написав Боррель у Twitter.

