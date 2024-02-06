Голова європейської дипломатії прибув до Києва

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС", – написав Боррель у Twitter.

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.



Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine – on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2024

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

"Під час свого візиту високий представник ЄС Жозеп Боррель зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також виступить перед депутатами у Верховній Раді", – йдеться у повідомленні служби.

Боррель також відвідає Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС).

Нагадаємо, Жозеп Боррель під час візиту до Польщі 5 лютого підтвердив, що далі вирушає до України.

Він також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

У Варшаві в Борреля були заплановані двосторонні зустрічі з главою МЗС Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".