Глава европейской дипломатии прибыл в Киев

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во вторник прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вернулся в Киев с четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Я здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза – в военной сфере, в финансовой сфере с новым украинским фондом, а также на пути реформ в ЕС", – написал Боррель в Twitter.

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.



Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine – on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv