У МЗС Польщі прокоментували ідею депортувати українців призовного віку

У МЗС Польщі прокоментували ідею висилки в Україну українців призовного віку, щоб вони могли приєднатись до захисту країни від російської агресії.

Коментар польського МЗС отримало видання Onet, пише "Європейська правда".

Видання звернулось до відомства у зв’язку з ідеєю польського генерала Вальдемара Скшипчака, який запропонував польському уряду в рамках підтримки Києва депортувати всіх українців, які підлягають призову, в Україну.

Скшипчак, командувач Сухопутних військ у відставці, висунув свою ідею в ефірі радіо ТОК FM. "Це має бути ініціатива по відношенню до урядів у Варшаві, Парижі, Празі та інших містах. Ці уряди повинні допомогти Києву в депортації", – сказав Скшипчак.

У польському МЗС надали свій коментар з цього питання.

"Що стосується питань, пов'язаних з призовом на військову службу українців, які проживають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми знаємо про ситуацію, що склалася, і про проблему, яку вона створює для української сторони.

Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Вважаємо, що оптимальним рішенням було б врегулювання цих питань на європейському рівні". – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, надісланій виданюю.

За інформацією від Міністерства внутрішніх справ, "ніяка робота в цьому напрямку в МВС не ведеться".

Нагадаємо, генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Кабінет міністрів 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Детально про нього читайте у поясненні "Української правди".