В МИД Польши прокомментировали идею депортировать украинцев призывного возраста

В МИД Польши прокомментировали идею высылки украинцев призывного возраста в Украину, чтобы они могли присоединиться к защите страны от российской агрессии.

Комментарий польского МИД получило издание Onet, пишет "Европейская правда".

Издание обратилось в ведомство в связи с идеей польского генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил польскому правительству в рамках поддержки Киева депортировать всех украинцев, подлежащих призыву, в Украину.

Скшипчак, командующий Сухопутными войсками в отставке, выдвинул свою идею в эфире радио ТОК FM. "Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и других городах. Эти правительства должны помочь Киеву в депортации", – сказал генерал.

В польском МИД предоставили свой комментарий по этому вопросу.

"Что касается вопросов, связанных с призывом на военную службу украинцев, проживающих за рубежом, в том числе на территории Польши, мы знаем о сложившейся ситуации и о проблеме, которую она создает для украинской стороны.

Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Считаем, что оптимальным решением было бы урегулирование этих вопросов на европейском уровне", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел, направленном изданию.

По информации от Министерства внутренних дел, "никакая работа в этом направлении в МВД не ведется".

Напомним, генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Спецштаб Украины в Министерстве обороны Германии и координирует поддержку Киева, считает, что Украине нужна мобилизация для пополнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.

Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

Подробно о нем читайте в объяснении "Украинской правды".