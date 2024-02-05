Генерал Бундесверу: Україні необхідно мобілізувати більше людей

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Про це він розповів у інтерв’ю RND, повідомляє "Європейська правда".

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів – хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити", – сказав Фройдінг.

Він підкреслив, що мобілізація також необхідна, оскільки деякі з підрозділів перебувають на фронті вже 24 місяці і їх доведеться відновлювати.

"Тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль", – сказав німецький генерал.

Він додав, що у контексті мобілізації українці повинні приділяти багато уваги і економічній життєздатності держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Детально про нього читайте у поясненні "Української правди".