Генеральний штаб ВПС Греції шукає покупця, готового придбати 18 багатоцільових винищувачів четвертого покоління Dassault Mirage 2000EGM/BGM, які служили 332-й ескадрильї Hawk понад 30 років, до 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

ВПС Греції розглядають можливість продажу винищувачів Індії, і про цю пропозицію знають як у Міністерстві оборони, так і в офісі прем'єр-міністра.

Джерела видання підкреслюють, що обидві сторони майже готові завершити угоду і не виключають, що питання продажу винищувачів може бути підняте прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом під час майбутнього візиту до Нью-Делі.

18 винищувачів Mirage були придбані наприкінці 1980-х років і виведені з експлуатації в січні 2022 року, після придбання нових винищувачів 4,5-го покоління Dassault Rafale.

Проблеми, з якими зіткнулася 332 ескадрилья через Mirage 2000, відомі, як і той факт, що винищувачі були виведені з експлуатації через брак логістичної підтримки до того, як були закуплені нові французькі винищувачі.

Більшість "дволітрових" винищувачів в останні роки були покинуті на авіабазі Танагра в Беотії, а деякі з них були "розібрані" на запчастини до такої міри, що здається малоймовірним, що вони зможуть знову літати.

Проте все ще існують деякі оператори легендарних французьких винищувачів, наприклад, Індія, яка утримує близько 50 літаків у трьох винищувальних ескадрильях.

Показово, що Генеральний штаб ВПС Греції зберігає низькі очікування щодо ціни продажу винищувачів Mirage через вищезгаданий занедбаний стан багатьох з них, які, за оцінками, можуть бути продані в кращому випадку за кілька мільйонів євро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що грецька влада розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.

Перед цим Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США повідомило, що Держдеп продаж Греції F-35 вартістю 8,6 мільярда доларів.

Прем’єр Греції заявив, що рішення США щодо продажу F-35 сталось у "важливий день для нашої національної оборони та для грецької дипломатії".