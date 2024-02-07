ВВС Греции ищут покупателя на 18 истребителей Mirage

Генеральный штаб ВВС Греции ищет покупателя, готового приобрести 18 многоцелевых истребителей 4-го поколения Dassault Mirage 2000EGM/BGM, которые служили 332-й эскадрильи Hawk более 30 лет, до 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

ВВС Греции рассматривают возможность продажи истребителей Индии, и об этом предложении знают как в Министерстве обороны, так и в офисе премьер-министра.

Источники издания подчеркивают, что обе стороны почти готовы завершить сделку и не исключают, что вопрос продажи истребителей может быть поднят премьер-министром Кириакосом Мицотакисом во время предстоящего визита в Нью-Дели.

18 истребителей Mirage были приобретены в конце 1980-х годов и выведены из эксплуатации в январе 2022 года, после приобретения новых истребителей 4,5-го поколения Dassault Rafale.

Проблемы, с которыми столкнулась 332 эскадрилья из-за Mirage 2000, известны, как и тот факт, что истребители были выведены из эксплуатации из-за нехватки логистической поддержки до того, как были закуплены новые французские истребители.

Большинство "двухлитровых" истребителей в последние годы были брошены на авиабазе Танагра в Беотии, а некоторые из них были "разобраны" на запчасти до такой степени, что кажется маловероятным, что они смогут снова летать.

Тем не менее, все еще существуют некоторые операторы легендарных французских истребителей, например, Индия, которая удерживает около 50 самолетов в трех истребительных эскадрильях.

Показательно, что Генеральный штаб ВВС Греции сохраняет низкие ожидания относительно цены продажи истребителей Mirage из-за вышеупомянутого запущенного состояния многих из них, которые, по оценкам, могут быть проданы в лучшем случае за несколько миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что греческие власти распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.

Перед этим Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщило, что Госдеп продажу Греции F-35 стоимостью 8,6 миллиарда долларов.

Премьер Греции заявил, что решение США о продаже F-35 произошло в "важный день для нашей национальной обороны и для греческой дипломатии".