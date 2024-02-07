Суд ЄС відхилив апеляції Усманова і Шувалова щодо санкцій 

Російсько-узбецький металургійний і телекомунікаційний магнат Алішер Усманов та ексвіцепрем’єр РФ Ігор Шувалов залишаться у списку санкцій Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", таке рішення, про яке повідомило агентство Reuters, ухвалив Суд ЄС.

У своєму рішенні додати Усманова до санкційного списку в березні 2022 року ЄС описав Усманова як такого, що має "особливо тісні зв'язки" з президентом Росії Владіміром Путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду, спрямовану на дестабілізацію України", – йдеться в санкційному рішенні ЄС.

Суд ЄС також відхилив аналогічну апеляцію щодо виключення зі списку санкцій колишнього першого віцепрем'єр-міністра Росії Ігоря Шувалова.

ЄС охарактеризував Шувалова як такого, що "підтримує дії і політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

Нагадаємо, у жовтні повідомляли про обшуки у кількох об’єктах власності Усманова на півдні Баварії.

А ще раніше співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) також проводили обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у справі Усманова.