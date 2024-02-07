Суд ЕС отклонил апелляции Усманова и Шувалова по санкциям 

Российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов и экс-вице-премьер РФ Игорь Шувалов останутся в санкционном списке Европейского Союза.

Как пишет "Европейская правда", такое решение, о котором сообщило агентство Reuters, принял Суд ЕС.

В своем решении добавить Усманова в санкционный список в марте 2022 года ЕС описал Усманова как имеющего "особенно тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.

"Он активно поддерживал политику российского правительства, направленную на дестабилизацию Украины", – говорится в санкционном решении ЕС.

Суд ЕС также отклонил аналогичную апелляцию об исключении из санкционного списка бывшего первого вице-премьер-министра России Игоря Шувалова.

ЕС охарактеризовал Шувалова как такого, что "поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Напомним, в октябре сообщалось об обысках в нескольких объектах собственности Усманова на юге Баварии.

А еще раньше сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) также проводили обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS по делу Усманова.