Бербок порівняла дії Путіна в Придністров'ї та в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела паралелі між діями російського президента Владіміра Путіна в Україні та у невизнаному Придністров’ї.

Про це вона написала у четвер у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Росія вже багато років інструменталізує меншини в Україні. У Молдові Путін використовує той самий очевидний сценарій із сепаратистами в Придністров'ї", – зазначила Бербок.

При цьому міністерка наголосила, що Молдова "не самотня, у неї є сильні друзі".

"Жодна країна не є заднім двором Росії і не повинна бути дестабілізована", – підкреслила вона.

Seit Jahren instrumentalisiert Russland Minderheiten in der 🇺🇦. In #Moldau setzt Putin mit den Separatisten in #Transnistrien auf das gleiche durchsichtige Drehbuch. Moldau steht nicht allein, es hat starke Freunde. Kein Land ist Russlands Hinterhof & darf destabilisiert werden.