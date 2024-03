Бербок сравнила действия Путина в Приднестровье и в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела параллели между действиями российского президента Владимира Путина в Украине и в непризнанном Приднестровье.

Об этом она написала в четверг в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Россия уже много лет инструментализирует меньшинства в Украине. В Молдове Путин использует тот же очевидный сценарий с сепаратистами в Приднестровье", – отметила Бербок.

При этом министр подчеркнула, что Молдова "не одинока, у нее есть сильные друзья".

"Ни одна страна не является задним двором России и не должна быть дестабилизирована", – подчеркнула она.

Seit Jahren instrumentalisiert Russland Minderheiten in der 🇺🇦. In #Moldau setzt Putin mit den Separatisten in #Transnistrien auf das gleiche durchsichtige Drehbuch. Moldau steht nicht allein, es hat starke Freunde. Kein Land ist Russlands Hinterhof & darf destabilisiert werden.