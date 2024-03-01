У Молдові планують анулювати невикористані відпустки

Парламент Молдови затвердив в першому читанні поправки до законодавства, за якими невикористану протягом двох років відпустку анулюватимуть.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Парламент 29 лютого схвалив законопроєкт, що переглядає механізм використання щорічної відпустки.

Згідно з ініціативою, дні щорічної відпустки, які працівник не використав протягом двох років, анулюють.

"Наприкінці календарного року роботодавець письмово інформуватиме працівника про кількість накопичених/невикористаних днів щорічної відпустки, термін їхнього спливу, а також вимагатиме від працівника використати ці дні за взаємно узгодженим графіком", – повідомили представники парламенту.

Також уточнюється, що дні відпустки, не використані працівником до набрання чинності положеннями цього законопроєкту, можна буде використати до 31 грудня 2029 року.

Нагадаємо, Іспанія першою у Європі ухвалила закон, який дозволяє жінкам з особливо болісними менструаціями брати оплачувану "менструальну відпустку".