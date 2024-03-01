В Молдове планируют аннулировать неиспользованные отпуска

Парламент Молдовы утвердил в первом чтении поправки в законодательство, по которым неиспользованный в течение двух лет отпуск будут аннулировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Парламент 29 февраля одобрил законопроект, пересматривающий механизм использования ежегодного отпуска.

Согласно инициативе, дни ежегодного отпуска, которые работник не использовал в течение двух лет, аннулируют.

"В конце календарного года работодатель письменно будет информировать работника о количестве накопленных/неиспользованных дней ежегодного отпуска, срок их истечения, а также требовать от работника использовать эти дни по взаимно согласованному графику", – сообщили представители парламента.

Также уточняется, что дни отпуска, не использованные работником до вступления в силу положений этого законопроекта, можно будет использовать до 31 декабря 2029 года.

Напомним, Испания первой в Европе приняла закон, который позволяет женщинам с особо болезненными менструациями брать оплачиваемый "менструальный отпуск".