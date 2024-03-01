У Польщі торік видали рекордну кількість дозволів на зброю

У Польщі минулого року було встановлено рекорд за кількістю нових дозволів на зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Наприкінці грудня 2023 року. поляки мали 843,8 тис. одиниць зброї. Це на 83,6 тис. більше, ніж роком раніше і на цілих 185,4 тис. більше, ніж у грудні 2021 року.

З 2016 року кількість зброї подвоїлася, а минулий рік став рекордним за кількістю нових дозволів. Було видано 40 900 дозволів – більше, ніж у 2022 році, коли почалася війна в Україні. У попередні роки нові дозволи видавалися по кілька тисяч.

Дані про збільшення кількості дозволів на зброю свідчать про різке зростання інтересу до вогнепальної зброї.

"Цьому сприяло запровадження законодавства, яке полегшило доступ до приватної зброї представникам силових структур. Однак головною причиною називають збереження страху перед війною", – зазначається у матеріалі

Нагадаємо, згідно з опитуванням, половина німців вважають, що Захід має використовувати військову силу, щоб переконати Росію поводитися менш агресивно.