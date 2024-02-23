Половина німців виступає за те, щоб Захід покладався на військову міць у протидії агресії РФ

Половина німців вважає, що Захід має використовувати військову силу, щоб переконати Росію поводитися менш агресивно.

Про це свідчать результати опитування ZDF Politbarometer, повідомляє "Європейська правда".

50% вважають, що Захід може використати військову силу, щоб переконати Росію діяти менш агресивно, включаючи більшість прихильників основних партій СДПН, ХДС/ХСС, "Зелених" та ВДП.

В той же час 35% вважають політичні поступки Росії більш ефективними, в тому числі більшість прихильників "Альтернативи для Німеччини" і "Альянсу Сари Вагенкнехт".

У той час як добра половина опитаних на заході Німеччини (53%) покладаються на військову силу, на сході таких лише третина (35%). 49% опитаних у східній Німеччині виступають за політичні поступки (на Заході – 31%).

Також у порівнянні з січнем побільшало німців, які вважають, що європейські країни мають наростити постачання зброї і боєприпасів для України.

Опитування проводилося з 20 по 22 лютого методом телефонного інтерв’ю за участі 1294 респондентів.

Нагадаємо, через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії.

Крім того, підтримка України серед європейців залишається широкою, але лише 10% вірять, що вона може перемогти Росію.