Для підписання безпекової угоди з Україною прем'єр Нідерландів поїхав до Харкова

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте символічно приїхав до Харкова для підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною, про яку щойно стало відомо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з повідомлень Зеленського та Офісу президента про підписання документа.

"Вдячний прем’єр-міністру Рютте за цю угоду, що посилить захист України, у тому числі Харкова, де ми сьогодні зустрілися", – повідомив Зеленський.

У комюніке Офісу президента розповіли, що в Харкові Рютте і Зеленський провели переговори у вузькому, розширеному форматах та у форматі засідання військового кабінету.

Лідери України та Нідерландів поспілкувалися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів. Також вони поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці. Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова", – розповіли у комюніке.

Зеленський згодом опублікував кадри їхньої прогулянки вулицями Харкова. Лідери оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію Росії.

Since the beginning of the full-scale Russian invasion, more than 20,000 buildings have been destroyed in Kharkiv. Schools, universities, residential houses, kindergartens, and churches. Russian shelling has inflicted devastation upon the city, but Kharkiv remains invincible. We… pic.twitter.com/ADtnDER0AS