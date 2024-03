Рютте приехал в Харьков для подписания соглашения по безопасности с Украиной

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте символично приехал в Харьков для подписания двустороннего соглашения по безопасности с Украиной, о котором только что стало известно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из сообщений Зеленского и Офиса президента о подписании документа.

"Благодарен премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в том числе Харькова, где мы сегодня встретились", – сообщил Зеленский.

В коммюнике Офиса президента рассказали, что в Харькове Рютте и Зеленский провели переговоры в узком, расширенном форматах и в формате заседания военного кабинета.

Лидеры Украины и Нидерландов пообщались с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командующим Воздушных сил Николаем Олещуком и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов. Также они проинформировали о критических потребностях Сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике. Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова", – рассказали в коммюнике.

Зеленский впоследствии опубликовал кадры их прогулки по улицам Харькова. Лидеры осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии России.

Since the beginning of the full-scale Russian invasion, more than 20,000 buildings have been destroyed in Kharkiv. Schools, universities, residential houses, kindergartens, and churches. Russian shelling has inflicted devastation upon the city, but Kharkiv remains invincible. We… pic.twitter.com/ADtnDER0AS