Укр Рус Eng

Рютте приехал в Харьков для подписания соглашения по безопасности с Украиной

фото
Пятница, 1 марта 2024, 16:41

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте символично приехал в Харьков для подписания двустороннего соглашения по безопасности с Украиной, о котором только что стало известно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из сообщений Зеленского и Офиса президента о подписании документа.

"Благодарен премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в том числе Харькова, где мы сегодня встретились", – сообщил Зеленский.

В коммюнике Офиса президента рассказали, что в Харькове Рютте и Зеленский провели переговоры в узком, расширенном форматах и в формате заседания военного кабинета.

Фото: Офіс президента України
Фото: Офис президента Украины

Лидеры Украины и Нидерландов пообщались с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командующим Воздушных сил Николаем Олещуком и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов. Также они проинформировали о критических потребностях Сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике. Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова", – рассказали в коммюнике.

Зеленский впоследствии опубликовал кадры их прогулки по улицам Харькова. Лидеры осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии России.

Также в Офисе президента в общих чертах рассказали о содержании соглашения по безопасности, подписанного между Украиной и Нидерландами в развитие вильнюсской декларации G7.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Война с РФ