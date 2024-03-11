CNN: На Заході вважають, що РФ виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа для України

Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа спільно здатні виробити для потреб Києва, свідчать оцінки західних розвідок.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CNN розповіли джерела та представники західних розвідок.

Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, РФ здатна виробляти близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць – або близько трьох мільйонів на рік.

Разом США і Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки в Україну, розповів телеканалу представник європейської розвідки.

США поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року. Це менше половини від російського щомісячного виробництва.

"Зараз ми перебуваємо у війні за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни", – сказав представник НАТО.

Офіційні особи кажуть, що зараз РФ вистрілює близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна – лише 2 тисячі. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях фронту співвідношення ще гірше.

"Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо – це боєприпаси…Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою", – додав представник НАТО.

За словами співрозмовника телеканалу, артилерійські заводи в РФ працюють цілодобово. Крім того, Росія імпортує боєприпаси з Ірану і КНДР.

Згідно з західними оцінками, Іран минулого року надіслав РФ щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів, "можливо, навіть більше". А Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, в яких містилися мільйони снарядів.

Росія "пустила в хід усе, що у неї є", сказав представник розвідки. "Їхня військова машина працює на повну потужність", – додав він.

Водночас, за словами американських і західних посадовців, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреб.

Крім того, західні розвідники не очікують, що Росія досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі.

Існує межа російських виробничих потужностей, кажуть посадовці, і додають: російські заводи, ймовірно, досягнуть максимуму виробництва десь наступного року.

Американські й західні посадовці наполягають, що капіталістичні західні країни врешті-решт наздоженуть Росію.

Однак представники розвідки вважають, що хоча жодна зі сторін наразі не готова до швидких перемог, але загальні розрахунки свідчать на користь Москви в довгостроковій перспективі – особливо якщо додаткова допомога з боку США не буде надана.

"Все йде не дуже добре, але все залежить від ситуації. Якщо допомога відновиться і надійде швидко, то ще не все втрачено", – сказало джерело.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників облишити нерішучість і якнайшвидше та в якнайбільших кількостях надати Україні всю зброю, якої вона потребує для перемоги.

Він також закликав союзників збільшити та пришвидшити підтримку України, зокрема, у разі необхідності направити свої тренувальні місії.