CNN: На Западе считают, что РФ производит втрое больше снарядов, чем США и Европа для Украины

Россия производит почти втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа совместно способны произвести для нужд Киева, свидетельствуют оценки западных разведок.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN рассказали источники и представители западных разведок.

Согласно оценкам разведки НАТО относительно российского оборонного производства, РФ способна производить около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около трех миллионов в год.

Вместе США и Европа могут производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Украину, рассказал телеканалу представитель европейской разведки.

США поставили себе цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года – меньше половины российского ежемесячного производства.

"Сейчас мы находимся в войне за производство. Результат в Украине зависит от того, как каждая из сторон подготовлена к ведению этой войны", – сказал представитель НАТО.

Официальные лица говорят, что сейчас РФ выстреливает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как Украина – только 2 тысячи. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах фронта соотношение еще хуже.

"Вопрос номер один, за которым мы сейчас наблюдаем – это боеприпасы... Потому что именно в этом Россия действительно имеет значительное преимущество в производстве и значительное преимущество на поле боя", – добавил представитель НАТО.

По словам собеседника телеканала, артиллерийские заводы в РФ работают круглосуточно. Кроме того, Россия импортирует боеприпасы из Ирана и КНДР.

Согласно западным оценкам, Иран в прошлом году прислал РФ не менее 300 тысяч артиллерийских снарядов, "возможно, даже больше". А Северная Корея предоставила по меньшей мере 6700 контейнеров с боеприпасами, в которых содержались миллионы снарядов.

Россия "пустила в ход все, что у нее есть", сказал представитель разведки. "Их военная машина работает на полную мощность", – добавил он.

В то же время, по словам американских и западных чиновников, наращивание российских вооружений все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей.

Кроме того, западные разведчики не ожидают, что Россия достигнет значительных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе.

Существует предел российских производственных мощностей, говорят чиновники, и добавляют: российские заводы, вероятно, достигнут пика производства где-то в следующем году.

Американские и западные чиновники настаивают, что капиталистические западные страны в конце концов догонят Россию.

Однако представители разведки считают, что хотя ни одна из сторон пока не готова к быстрым победам, но общие расчеты свидетельствуют в пользу Москвы в долгосрочной перспективе – особенно если дополнительная помощь со стороны США не будет предоставлена.

"Все идет не очень хорошо, но все зависит от ситуации. Если помощь возобновится и поступит быстро, то еще не все потеряно", – сказал источник.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал союзников оставить нерешительность и как можно быстрее и в наибольших количествах предоставить Украине все оружие, в котором она нуждается для победы.

Он также призвал союзников увеличить и ускорить поддержку Украины, в частности, в случае необходимости направить свои тренировочные миссии.