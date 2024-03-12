Європарламент хоче судитися з Єврокомісією через розморожені мільярди для Угорщини

Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини наприкінці минулого року.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Напередодні комітет Європарламенту з правових питань у понеділок майже одноголосно (16 – "за", один – "проти" і ніхто не утримався) проголосував за те, щоб подати до суду на Єврокомісію за порушення її зобов'язань щодо захисту грошей платників податків від нецільового використання.

У грудні минулого року ЄК розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні.

Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни – кроки, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

"Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки комісія сама собі суперечить щодо того, чи дотримується Угорщина принципу верховенства права", – заявив євродепутат від "Зелених" Даніель Фройнд.

За словами Фройнда, рішення комітету, яке підтримують члени Європейської народної партії фон дер Ляєн, має на меті "показати президентці Єврокомісії, що верховенство права не може бути обміняне на угоди з Орбаном".

Лідери політичних груп зустрінуться в четвер, щоб дати остаточне зелене світло президентці Європарламенту Роберті Метсолі на подачу позову проти ЄК до суду до 25 березня.

На початку березня стало відомо, що Угорщині вдалося розблокувати ще близько двох мільярдів євро коштів Європейського Союзу після того, як уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виконав вимоги Європейської комісії стосовно освітньої підготовки та гендерної рівності.