У Хорватії тисячі протестували через резонансну смерть у психіатричній лікарні
Новини — Неділя, 22 листопада 2026, 08:43 —
У суботу ввечері тисячі людей зібралися в столиці Хорватії, щоб висловити протест проти смерті 32-річного Крістіана Йосіпа Періса в психіатричній лікарні, вимагаючи притягнення винних до відповідальності та кращого регулювання лікування в лікарнях.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Періс, колишній спортсмен і тренер, помер 21 жовтня після госпіталізації до клініки. Його смерть викликала обурення громадськості по всій Хорватії після того, як місцеві ЗМІ опублікували фотографії та відео з камер спостереження лікарні.
На кадрах видно, як персонал притискає подушку до обличчя пацієнта, якого тримають у фіксаторах.
"Крістіан Йосіп Періс звернувся по допомогу до клініки Святого Івана Янкоміра і під час перебування там помер", – заявив адвокат родини Леон Зрніч.
"Тим часом відео з камер спостереження було оприлюднено, і було встановлено, що його... били, душили, що у нього були зламані ребра, і внаслідок цієї незаконної процедури він втратив життя", – додав він.
У суботу ввечері люди зібралися на площі Бана Єлачича у Загребі зі свічками та білими подушками. ЗМІ повідомили, що близько 1 000 людей зібралися в приморському місті Рієка з тієї ж причини та провели протестний марш.
"Я переглянула відео (запис з камери спостереження) і була шокована, побачивши це зло", – сказала Мірна Стругар, яка взяла участь у протесті в Загребі.
У рамках розслідування хорватські правоохоронні органи заарештували кількох співробітників лікарні. Чотири медичні технічні працівники перебувають під слідством за підозрою у вбивстві з обтяжуючими обставинами соціально незахищеної особи, а прокуратура розширила розслідування на інших співробітників, які були присутні під час інциденту.
Нагадаємо, у багатьох містах Франції, на заклик профспілок та "жовтих жилетів", у суботу, 21 листопада, знову відбулися протести – кількість учасників демонстрацій продовжує зменшуватися.
Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.