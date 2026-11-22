У суботу ввечері тисячі людей зібралися в столиці Хорватії, щоб висловити протест проти смерті 32-річного Крістіана Йосіпа Періса в психіатричній лікарні, вимагаючи притягнення винних до відповідальності та кращого регулювання лікування в лікарнях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Періс, колишній спортсмен і тренер, помер 21 жовтня після госпіталізації до клініки. Його смерть викликала обурення громадськості по всій Хорватії після того, як місцеві ЗМІ опублікували фотографії та відео з камер спостереження лікарні.

На кадрах ⁠видно, як персонал притискає подушку до обличчя пацієнта, якого тримають у фіксаторах.

"Крістіан Йосіп Періс звернувся по допомогу до клініки Святого Івана Янкоміра і під час перебування там помер", – заявив адвокат родини Леон Зрніч.

"Тим часом відео з камер спостереження було оприлюднено, і було встановлено, що його... били, душили, що у нього були зламані ребра, і внаслідок цієї незаконної процедури він втратив життя", – додав він.

У суботу ввечері люди зібралися на площі Бана Єлачича у Загребі зі свічками та білими подушками. ЗМІ повідомили, що близько 1 000 людей зібралися в приморському місті Рієка з тієї ж причини та провели протестний марш.

фото Ivana Grgic/Cropix

"Я переглянула відео (запис з камери спостереження) і була шокована, побачивши це зло", – сказала Мірна Стругар, яка взяла участь у протесті в Загребі.

У рамках розслідування хорватські правоохоронні органи заарештували кількох співробітників лікарні. Чотири медичні технічні працівники перебувають під слідством за підозрою у вбивстві з обтяжуючими обставинами соціально незахищеної особи, а прокуратура розширила розслідування на інших співробітників, які були присутні під час інциденту.

Нагадаємо, у багатьох містах Франції, на заклик профспілок та "жовтих жилетів", у суботу, 21 листопада, знову відбулися протести – кількість учасників демонстрацій продовжує зменшуватися.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.