Лидеры Польши на встрече с Байденом обсуждали, как сохранить и усилить поддержку Украины

Сохранение и усиление поддержки Украины для сопротивления российской агрессии было одной из тем разговора президента Польши Анджея Дуды и премьера Дональда Туска на встрече с президентом США Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Дуда в заявлениях для прессы после встречи отметил, что Байден спрашивал оценку Варшавы относительно текущих событий на фронте в Украине и стратегического видения ситуации в целом.

"Нет сомнений, что российский империализм возродился и ему надо решительно противостоять. Российский империализм нужно остановить, и об этом мы также говорили", – отметил президент Польши.

Туск детализировал, что они говорили об общей ситуации с помощью для Украины от союзников.

"Мы говорили о том, насколько быстро возможно разблокировать американскую помощь, и обменялись комментариями о том, как мы, поляки, мобилизуем ЕС в этом вопросе", – сказал премьер, добавив также, что европейские партнеры ставят вопрос о том, могут ли рассчитывать на последовательность со стороны Вашингтона.

Туск сказал, что подчеркивал, что крайне важно разблокировать следующее решение о помощи Украине, застрявшее в Конгрессе, а Байден в ответ сказал, что настроен оптимистично.

"Надеюсь, голос Польши и Европы изменит отношение спикера Палаты представителей Майка Джонсона... Это не какие-то политические споры, имеющие значение только на американской политической арене. Отсутствие положительного решения будет стоить тысяч жизней в Украине – детей, женщин, целых семей. И он (Джонсон) будет нести персональную ответственность за это", – подчеркнул Туск.

Анджей Дуда сказал, что они рассказали Байдену об инициативе Польши увеличить минимальные затраты на оборону стран НАТО на оборону до 3% ВВП.

"Это не только о том, сколько мы тратим на покупку оружия. Это также о том, сможем ли мы масштабно возродить оборонную промышленность в Европе, сможем ли производить достаточные объемы боеприпасов относительно быстро, чтобы обезопасить свои страны и быть способными помочь тем, кто потенциально может подвергнуться нападению", – сказал Дуда.

Дональд Туск отметил большое "единство взглядов" с американским президентом по практически всем пунктам разговора.

Как сообщалось, Байден в начале встречи подчеркнул, что объявленный США пакет помощи Украине на 300 млн долларов из остаточных средств является недостаточным.

В Белом доме ранее отмечали, что визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу со стороны Соединенных Штатов и Польши.