Прем’єр і президент Польщі зустрілись із Байденом у Білому домі
Вівторок, 12 березня 2024, 22:19
Президент Польщі Анджей Дуда і польський прем'єр-міністр Дональд Туск 12 березня прибули до Білого дому на зустріч з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
Першим до Білого дому прибув Туск. Автомобіль з Анджеєм Дудою прибув через кілька хвилин. На зустрічі в Білому домі також присутній польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, зазначили журналісти.
На початку зустрічі Байден наголосив, що оголошений сьогодні пакет допомоги Україні є недостатнім, і нагадав про тверду прихильність США до Польщі.
🇵🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/29KwE2Tbf7– Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 12, 2024
Анджей Дуда своєю чергою повторив свою пропозицію про те, що країни НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 3% ВВП.
Очікується, що після зустрічі з Джо Байденом Дональд Туск повернеться до Польщі. Дуда залишиться в США для участі в додаткових заходах і по дорозі додому відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі і зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
У Білому домі раніше наголошували, що візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.
Перед зустріччю Байден заявив, що наразі немає потреби в розміщенні додаткового американського контингенту для зміцнення кордонів Польщі.