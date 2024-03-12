Прем’єр і президент Польщі зустрілись із Байденом у Білому домі

Президент Польщі Анджей Дуда і польський прем'єр-міністр Дональд Туск 12 березня прибули до Білого дому на зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Першим до Білого дому прибув Туск. Автомобіль з Анджеєм Дудою прибув через кілька хвилин. На зустрічі в Білому домі також присутній польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, зазначили журналісти.

На початку зустрічі Байден наголосив, що оголошений сьогодні пакет допомоги Україні є недостатнім, і нагадав про тверду прихильність США до Польщі.

Анджей Дуда своєю чергою повторив свою пропозицію про те, що країни НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 3% ВВП.

Очікується, що після зустрічі з Джо Байденом Дональд Туск повернеться до Польщі. Дуда залишиться в США для участі в додаткових заходах і по дорозі додому відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі і зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

У Білому домі раніше наголошували, що візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.

Перед зустріччю Байден заявив, що наразі немає потреби в розміщенні додаткового американського контингенту для зміцнення кордонів Польщі.