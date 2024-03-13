Корсика наблизилася до автономії у складі Франції

Уряд Франції і посадовці острова Кориска під час переговорів узгодили формулювання запропонованих змін до конституції країни, які надають острову автономний статус.

Про це повідомляє France24, пише "Європейська правда".

Як заявив журналістам міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен після переговорів, проєкт тексту передбачає "визнання автономного статусу" Корсики "у складі (Французької) Республіки".

У проєкті йдеться, що запропонований новий статус Корсики "враховує її власні інтереси, пов'язані з її середземноморською відокремленістю, (і) з її історичною, мовною та культурною спільнотою, яка розвинула особливі зв'язки зі своєю землею".

Сторони погодилися, що "закони і правила можуть бути адаптовані" на острові під наглядом вищих судових інстанцій Франції, додав Дарманен.

Міністр повідомив, що з зареєстрованими виборцями, а також з регіональною асамблеєю на Корсиці будуть проведені консультації щодо цього плану.

Голова регіональної адміністрації Корсики Жиль Сімеоні привітав "рішучий крок" на шляху до автономії.

"Ми у півфіналі. Нам все ще потрібно виграти півфінал, а потім і фінал", – сказав він.

Надання Корсиці особливого статусу у французькій конституції вимагатиме підтримки як Національних зборів, так і Сенату, що робить це надскладним завданням для уряду меншості президента Емманюеля Макрона, який не контролює жодну з палат парламенту.

Ультраправа партія "Національне об'єднання" вже пообіцяла відкинути цей крок, звинувативши Макрона у спробі "деконструювати французьку націю".

Консервативні "Республіканці", які домінують у Сенаті, традиційно ворогують з корсиканськими націоналістами і не бажають передавати владу автономістським рухам.

У вересні минулого року Макрон запропонував надати для Корсики обмежений автономний статус, ініціювавши зміни до конституції – але без визнання її незалежності.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка. Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

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