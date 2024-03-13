Корсика приблизилась к автономии в составе Франции

Правительство Франции и чиновники острова Корсика во время переговоров согласовали формулировки предложенных изменений в конституцию страны, которые предоставляют острову автономный статус.

Об этом сообщает France24, пишет "Европейская правда".

Как заявил журналистам министр внутренних дел Жеральд Дарманен после переговоров, проект текста предусматривает "признание автономного статуса" Корсики "в составе (Французской) Республики".

В проекте говорится, что предложенный новый статус Корсики "учитывает ее собственные интересы, связанные с ее средиземноморской обособленностью, (и) с ее историческим, языковым и культурным сообществом, которое развило особые связи со своей землей".

Стороны согласились, что "законы и правила могут быть адаптированы" на острове под надзором высших судебных инстанций Франции, добавил Дарманен.

Министр сообщил, что с зарегистрированными избирателями, а также с региональной ассамблеей на Корсике будут проведены консультации по этому плану.

Глава региональной администрации Корсики Жиль Симеони приветствовал "решительный шаг" на пути к автономии.

"Мы в полуфинале. Нам все еще нужно выиграть полуфинал, а затем и финал", – сказал он.

Предоставление Корсике особого статуса во французской конституции потребует поддержки как Национального собрания, так и Сената, что делает это сверхсложной задачей для правительства меньшинства президента Эмманюэля Макрона, который не контролирует ни одну из палат парламента.

Ультраправая партия "Национальное объединение" уже пообещала отвергнуть этот шаг, обвинив Макрона в попытке "деконструировать французскую нацию".

Консервативные "Республиканцы", которые доминируют в Сенате, традиционно враждуют с корсиканскими националистами и не желают передавать власть автономистским движениям.

В сентябре прошлого года Макрон предложил предоставить Корсике ограниченный автономный статус, инициировав изменения в конституцию – но без признания ее независимости.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка.

Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связанные со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

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