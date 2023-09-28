Макрон запропонував надати Корсиці обмежену автономію

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати обмежений автономний статус для Корсики – французького острова у Середземному морі, де доволі популярні націоналістичні настрої.

Про це він сказав під час виступу у корсиканському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Давайте наберемося сміливості і створимо корсиканську автономію в рамках республіки. Це не буде автономія проти держави або автономія без держави, але автономія для Корсики і в рамках республіки", – заявив Макрон.

Французький президент детально не розповів, які повноваження можуть бути передані з Парижа до більш автономної Корсики.

Він сказав, що виступає за зміну французької конституції, щоб визнати "специфіку" острівної громади Корсики.

Конституційні зміни потребують схвалення французького парламенту.

"Таким чином ми перегорнемо сторінку, яка була позначена похмурими годинами, і зможемо відкрити іншу", – додав Макрон.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка. Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

У березні Адміністративний суд міста Бастія, що на французькому острові Корсика, зобов’язав місцевий законодавчий орган – Асамблею – використовувати лише французьку мову, а не корсиканську.