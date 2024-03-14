Ле Пен, яку раніше називали "подругою Путіна", жорстко розкритикувала Росію за війну

Колишня лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка мала давню репутацію "подруги Путіна", неочікувано жорстко розкритикувала Росію за війну під час дебатів у парламенті щодо підтримки України.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З трибуни Національної асамблеї Ле Пен констатувала, що повномасштабним нападом на Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років", та нагадала про тисячі загиблих і постраждалих, мільйони людей, яким довелося втікати зі своїх міст і сіл.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy March 12, 2024

"Українській нації, що зазнала агресії, ми зобов’язані нашою повагою і підтримкою… Це завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки", – заявила Марін Ле Пен.

Вона визначила, що Франція надає Україні підтримку і у вигляді прихистку для українців, які через війну поїхали за кордон, і у вигляді матеріальної допомоги, у тому числі зброєю, і Франція "не має червоніти" з приводу наданої підтримки.

Одночасно Ле Пен розкритикувала слова президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає потенційної присутності військ західних союзників на території України у майбутньому.

"Спричинивши цим хвилю заперечень багатьох столиць щодо відправлення військ, Макрон у підсумку, на жаль, додав впевненості Владіміру Путіну", – заявила Марін Ле Пен, додавши, що "найкраща стратегічна двозначність – це тиша".

Також вона звинуватила Макрона в "інструменталізації" війни в Україні задля своїх електоральних цілей.

"Виходить, що ви або за Макрона, або вас звинувачують у тому, що ви пропутінські", – заявила вона.

Нагадаємо, при цьому партія Ле Пен під час голосування у Нацасамблеї утрималася. Перед дебатами теперішній лідер "Нацоб'єднання" Жордан Барделла розповідав, що в цілому вони за підтримку України, але до певних "червоних ліній".

За підтримку двосторонньої угоди про безпекову співпрацю Франції та України проголосували 372 депутати нижньої палати французького парламенту, проти виступили 99. Голосування не має обов'язкової сили.