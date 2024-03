Ле Пен, яку раніше називали "подругою Путіна", жорстко розкритикувала Росію за війну

Колишня лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка мала давню репутацію "подруги Путіна", неочікувано жорстко розкритикувала Росію за війну під час дебатів у парламенті щодо підтримки України.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З трибуни Національної асамблеї Ле Пен констатувала, що повномасштабним нападом на Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років", та нагадала про тисячі загиблих і постраждалих, мільйони людей, яким довелося втікати зі своїх міст і сіл.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy