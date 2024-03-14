Ле Пен, которую ранее называли "подругой Путина", жестко раскритиковала Россию за войну

Бывшая лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая имела давнюю репутацию "подруги Путина", неожиданно жестко раскритиковала Россию за войну во время дебатов в парламенте по поддержке Украины.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С трибуны Национальной ассамблеи Ле Пен констатировала, что полномасштабным нападением на Украину 24 февраля Россия "развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет", и напомнила о тысячах погибших и пострадавших, миллионах людей, которым пришлось бежать из своих городов и сел.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy March 12, 2024

"Украинской нации, подвергшейся агрессии, мы обязаны нашим уважением и поддержкой... Это благодаря героическому сопротивлению украинского народа Россия потерпела поражение", – заявила Марин Ле Пен.

Она определила, что Франция оказывает Украине поддержку и в виде приюта для украинцев, которые из-за войны уехали за границу, и в виде материальной помощи, в том числе оружием, и Франция "не должна краснеть" по поводу оказанной поддержки.

Одновременно Ле Пен раскритиковала слова президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает потенциального присутствия войск западных союзников на территории Украины в будущем.

"Вызвав этим волну возражений многих столиц относительно отправки войск, Макрон в итоге, к сожалению, добавил уверенности Владимиру Путину", – заявила Марин Ле Пен, добавив, что "лучшая стратегическая двусмысленность – это тишина".

Также она обвинила Макрона в "инструментализации" войны в Украине ради своих электоральных целей.

"Получается, что вы или за Макрона, или вас обвиняют в том, что вы пропутинские", – заявила она.

Напомним, при этом партия Ле Пен во время голосования в Нацассамблее воздержалась. Перед дебатами нынешний лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла рассказывал, что в целом они за поддержку Украины, но до определенных "красных линий".

За поддержку двустороннего соглашения о сотрудничестве Франции и Украины в сфере безопасности проголосовали 372 депутата нижней палаты французского парламента, против выступили 99. Голосование не имеет обязательной силы.