Ле Пен, которую ранее называли "подругой Путина", жестко раскритиковала Россию за войну

Бывшая лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая имела давнюю репутацию "подруги Путина", неожиданно жестко раскритиковала Россию за войну во время дебатов в парламенте по поддержке Украины.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С трибуны Национальной ассамблеи Ле Пен констатировала, что полномасштабным нападением на Украину 24 февраля Россия "развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет", и напомнила о тысячах погибших и пострадавших, миллионах людей, которым пришлось бежать из своих городов и сел.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy