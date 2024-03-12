Парламент Франції підтримав безпекову угоду з Україною

Депутати Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції ввечері 12 березня проголосували за схвалення доповіді прем'єра Габріеля Атталя щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За підтримку двосторонньої угоди про безпекову співпрацю Франції та України проголосували 372 депутати нижньої палати французького парламенту, проти виступили 99. Голосування не має обов'язкової сили.

Перед голосуванням у Національній асамблеї виступав голова уряду Габріель Атталь, який закликав парламентарів висловити підтримку угоді та Києву.

"Голосувати проти – означає дати Владіміру Путіну всі аргументи і сигнал, якого він чекає... Утриматися – означає ухилитися від своєї відповідальності перед історією", – наголосив він.

Більшість депутатів під час дебатів висловились на підтримку України, але водночас розкритикували окремі заяви президента Емманюеля Макрона, зокрема щодо можливої відправки західних військ на українську територію.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду зробити заяву перед парламентом стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть дебати і голосування.

Минулого тижня він збирав на обговорення лідерів політичних фракцій та сказав, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки з боку Франції.