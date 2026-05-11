Останні пасажири залишили лайнер, де стався спалах хантавірусу, судно йде у Нідерланди

Іспанія оголосила про завершення операції з висадки пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, на Канарських островах – судно, де лишається тільки екіпаж, вирушило до Роттердаму.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Вдень 11 травня уражений спалахом хантавірусу круїзний лайнер залишили останні пасажири. Для цього лайнеру дозволили причалити безпосередньо у порту через значне погіршення погодних умов – спершу їх забирали човнами, а судно стояло на якорі на віддалі від берега.

Рейси із 28 особами вилетіли до Ейндховена у Нідерландах, хоча спершу один з них, із громадянами й резидентами Австралії та Нової Зеландії, мав летіти напряму додому.

На борту лайнера залишився лише екіпаж, 26 осіб, серед яких, наскільки відомо, кілька громадян України. Частина екіпажу залишила судно і прямує до Нідерландів одним зі згаданих рейсів.

Міністерка охорони здоров’я Іспанії Моніка Гарсія заявила, що Іспанія виконала це завдання "ефективно, прозоро й людяно" і тепер "місія завершена". У найближчі години завершиться контрольна дезінфекція у зоні, де відбувалася висадка пасажирів.

У Франції встановили 22 осіб-пасажирів авіарейсів, які потенційно могли заразитися внаслідок контакту з хворою на хантавірус.

Раніше повідомили, що хвороба підтвердилась у однієї з евакуйованих з MV Houndius француженки - cимптоми проявилися вже під час репатріаційного рейсу з Тенерифе.

В Італії помістили на карантин двох осіб – вони летіли з ПАР до Нідерландів рейсом, на борту якого побувала хвора.