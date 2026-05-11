Шмигаль показав Пісторіусу розбомблений енергооб’єкт у Києві

Міністр енергетики України Денис Шмигаль опублікував фото з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом на одному з пошкоджених російськими ударами енергетичних об’єктів Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїх соцмережах.

Шмигаль зазначив, що показав Пісторіусу наслідки російських обстрілів, що залишили тисячі киян без тепла у люті морози. Він не уточнив, чи вони були на ТЕЦ-5, чи в іншому місці.

"Ознайомили пана Пісторіуса з ходом робіт із ліквідації наслідків ударів та облаштуванням захисних споруд. Це, зокрема, передбачає будівництво бетонних укриттів для обладнання й захист від безпілотників.

Водночас наголосив на критичній потребі України в системах ППО і ракетах до них. Це допоможе ефективніше збивати балістичні й крилаті ракети та краще захистити енергетику від російського терору. Розраховуємо на підтримку в цьому напрямку", – розповів Шмигаль.

Він також подякував Німеччині за вже надану допомогу, яка допомогла пройти попередню зиму.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.

Наприкінці квітня Зеленський казав, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів ППО, попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.