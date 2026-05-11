Санкції за дітей з України, Стармера закликають до відставки, політична криза у Литві: новини дня

У Євросоюзі проти Шредера на перемовинах з РФ, а Пісторіус попереджає, що заяви Путіна про близький кінець війни черговим обманом.

Україна і Німеччина домовились про співпрацю для підтримки оборонних інновацій.

За даними німецьких ЗМІ, високий представник щодо Боснії і Герцеговини йде у відставку, ймовірно, через тиск США, а нова влада Угорщини прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією.

Все важливе і цікаве за понеділок, 11 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Санкції за дітей з України

ЄС ввів нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 11 травня, ввела санкції проти людей та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Під нові санкції потрапили ще 16 осіб та сім юридичних осіб, які відповідальні за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включно із мілітаризованою освітою, українських неповнолітніх, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до РФ та на тимчасово окуповані території.

Велика Британія 11 травня також оголосила новий пакет санкцій проти Росії за викрадення українських дітей, а також спроби втручання у майбутні вибори у Вірменії.

Під нові британські санкції потрапили 85 людей та організацій.

Нові заходи спрямовані проти 49 людей, які працюють у Social Design Agency (SDA), "зокрема авторів, перекладачів та відеорежисерів, відповідальних за оманливу кремлівську пропаганду".

Коаліція з повернення викрадених Росією українських дітей зросла до 49 членів і збереться в Канаді 28-29 вересня.

Литва виділяє 10 млн євро на зусилля з повернення викрадених РФ українських дітей.

ЄС проти Шредера на перемовинах

Топдипломатка Євросоюзу наголосила, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який фактично є лобістом російських державних компаній, не може бути призначений перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни.

"Якщо ми дамо Росії право призначати перемовника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже мудро", – підсумувала головна дипломатка ЄС.

Німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум також відкинув ідею висунути кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу.

Український посол у Берліні Олексій Макеєв пояснив, що Київ відхиляє кандидатуру ексканцлера Німеччини, бо той випадково може сісти не за той стіл.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також наголосив, що Україна не підтримує кандидатуру Шредера як перемовник з РФ від ЄС.

Також він заявив колегам з ЄС про потребу посилити роль Європи у мирних зусиллях.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що Європа ще не визначила, хто має контактувати з Росією.

27-28 травня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять питання перемовин з правителем Росії Владіміром Путіним та вимоги до Росії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва у понеділок попередив, що заяви правителя Росії Владіміра Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом.

До речі, міністри оборони України і Німеччини підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За словами президента Володимира Зеленського, обидві країни працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.

Швеція закликала Європу посилити тиск на Росію замість переговорів.

Міністр оборони Латвії йде через дрони

Україна визнала, що у Латвії у нафтобазу влучили її дрони через російську РЕБ.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Повідомляли, що дрони врізались у нафтобазу в місті Резекне.

Міністр оборони Латвії йде у відставку через інцидент з дронами та розкритикував прем’єрку Евіку Сіліню. Прем’єрка Латвії запропонувала кандидатуру полковника армії Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони після відставки Андріса Спрудса.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зараз, можливо, настав слушний час для призначення професіонала на посаду міністра оборони, оскільки в нинішній ситуації домовитися про політичного кандидата було б дуже складно.

Полковника Мелніса президент особисто не знає, проте планує зустрітися з ним після його повернення до Латвії.

А до призначення обов'язки міністра оборони тимчасово виконуватиме прем'єрка.

В Італії здивовані відставкою міністра оборони Латвії після інциденту з дронами.

Щодо євроінтеграції України

Майбутня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Угорщина не буде використовувати право вето для шантажу ЄС. За її словами, Угорщина докладатиме зусиль, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.

Щодо України вона заявила, що Будапешт підтримуватиме її подальшу інтеграцію до ЄС лише з огляду на "суворий національний інтерес", а також продовжить вимагати додаткових прав для угорської меншини в Україні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна відкрита до "нової сторінки" відносин з Угорщиною і має пропозиції, які сприятимуть їхньому покращенню.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос повідомила, що перший перемовний кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.

"Кластер номер один може бути відкритий ще під час кіпрського головування", – заявила Кос.

З 1 липня розпочинається головування Ірландії.

"Для решти п'яти кластерів ми сподіваємося, що зможемо впоратися з цим у липні", – наголосила Кос.

Вона підтримала ідею поступової інтеграції нових країн у ЄС.

Єврокомісарка повідомила, що зараз з цього приводу відбувається "глибоку дискусію з державами-членами".

Топдипломатка ЄС Кая Каллас прогнозує відкриття всіх перемовних кластерів для України "до літа".

Міністри ЄС ухвалили посилений мандат для Консультативної місії ЄС в Україні.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на перші транші з 90 млрд євро від ЄС у червні.

Заяви з Угорщини

Кандидатка на посаду міністра закордонних справ Аніта Орбан заявила, що Угорщина прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією.

"Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності", – наголосила вона.

А кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Іштван Капітань зазначив, що Угорщина перегляне питання фінансування та реалізації проєкту розширення АЕС "Пакш", де генпідрядником є російська державна компанія "Росатом".

Стармера закликають до відставки

41 депутат Лейбористської партії закликає Стармера піти у відставку.

Двоє молодших членів уряду Британії подали у відставку та закликали Кіра Стармера піти з посади лідера Лейбористської партії після того, як на виборах минулого тижня вона зазнала електроальних втрат.

Депутатка від Лейбористської партії Кетрін Вест, яка погрожує кинути виклик Кіру Стармеру на посаді прем'єр-міністра, дала депутатам час до ранку 12 травня, щоб висунути нову кандидатуру на посаду лідера партії.

Раніше Вест заявила, що планує ініціювати боротьбу за лідерство після нищівної поразки Лейбористської партії на минулотижневих місцевих виборах, якщо Стармер не продемонструє зміну курсу, або хтось із міністрів уряду не кине йому виклик.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що буде боротися за лідерство.

Щодо перемовин США з Іраном

Дональду Трампу не сподобалась відповідь Ірану на мирні пропозиції США. Тегеран відкинув критику американського президента і каже, що його зустрічна пропозиція була "щедрою".

Згодом Трамп заявив журналістам, що пропозиція Тегерана є неприйнятною, і зазначив, що має план щодо подальших переговорів.

"Я б сказав, що зараз це найслабше перемир'я. Після того як я прочитав той шмат сміття, що вони нам надіслали. Я навіть не дочитав його до кінця. Я сказав: "Не буду витрачати час на читання". Я б сказав, що зараз це одне з найслабших перемир'їв", – зазначив він.

Решта новин

Франція посилила санітарний контроль через хантавірус. У ЄС кажуть, що ризик хантавірусу для населення Європи "оцінюється як низький".

Трампу не сподобалась відповідь Ірану на мирні пропозиції США.

За даними німецьких ЗМІ, високий представник щодо Боснії і Герцеговини йде у відставку, ймовірно, через тиск США.

У французькій Ніцці чоловік відкрив вогонь серед вулиці, є загиблі й поранені.

ЗМІ: Польща подала у Суд ЄС скаргу на угоду Євросоюзу з країнами Південної Америки.

Лідер лібералів Данії розпочинає коаліційні переговори після провалу Фредеріксен.

Сибіга: Україна хоче відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією.