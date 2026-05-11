У понеділок президент США Дональд Трамп детально розповів про своє ставлення до відповіді Ірану на останні мирні пропозиції Америки.

Виступаючи в Білому домі, Трамп заявив журналістам, що пропозиція Тегерана є неприйнятною, і зазначив, що має план щодо подальших переговорів.

"Це було просто неприйнятно. Знаєте, багато хто казав: "Ну, чи є у нього план?" Так, звичайно, у них є... У мене найкращий план за всю історію. І Іран зазнав військової поразки. Повної. У них залишилося трохи того, що вони, ймовірно, накопичили за цей час. Ми знищимо це приблизно за день. Але у мене є план. Знаєте, це дуже простий план. Не знаю, чому ви не говорите так, як є. Іран не може мати ядерної зброї. Вони дуже небезпечні. Вони дуже нестабільні", – сказав Трамп.

На запитання про стан перемир'я з Тегераном Трамп відповів, що воно "неймовірно слабке".

"Я б сказав, що зараз це найслабше перемир'я. Після того як я прочитав той шмат сміття, що вони нам надіслали. Я навіть не дочитав його до кінця. Я сказав: "Не буду витрачати час на читання". Я б сказав, що зараз це одне з найслабших перемир'їв", – зазначив він.

Раніше іранське інформагентство IRNA з посиланням на джерела повідомило, що Іран за посередництва Пакистану передав США офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо умов завершення війни.

В Ірані заявили, що їхня зустрічна пропозиція щодо припинення американо-ізраїльської війни була розумною та щедрою.