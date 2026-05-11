Перші члени уряду Британії подали у відставку, закликавши Стармера піти

Двоє молодших членів уряду Британії подали у відставку та закликали Кіра Стармера піти з посади лідера Лейбористської партії після того, як на виборах минулого тижня вона зазнала електроальних втрат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky news.

Том Ратленд, парламентський приватний секретар міністра охорони навколишнього середовища заявив, що прем'єр-міністр повинен зараз визначити графік свого відходу з посади та обрання нового лідера, який очолить Лейбористську партію та країну. Парламентський приватний секретар – це член парламенту Великої Британії, який працює неоплачуваним помічником міністра.

Джо Морріс, який є парламентським приватним секретарем міністра охорони здоров'я, сказав, що у найкращих інтересах країни та партії прем'єр-міністр повинен визначити швидкий графік, щоб забезпечити призначення нового лідера Лейбористської партії.

За даними Sky News, уже понад пів сотні депутатів від Лейбористської партії закликали до відставки Стармера.

У Лейбористській партії активізувалися розмови про усунення Стармера після того, як партія втратила сотні місць на виборах до рад Англії та парламентів Шотландії та Уельсу.

Стармер у понеділок звернувся до Лейбористської партії та виборців залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство, яка, за його словами, принесе лише хаос.

Він запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів.