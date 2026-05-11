Кандидат на міністра оборони Латвії обіцяє впроваджувати досвід України щодо безпілотників

Запропонований прем’єркою Латвії на посаду міністра оборони полковник Райвіс Мелніс зазначив, що у разі призначення на цю посаду планує активно впроваджувати у спроможності латвійської армії досвід України у безпілотних технологіях та протидії ворожим дронам.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить LSM.

Мелніс зазначив, що "розуміє, які виклики чекають" на нього у разі призначення на посаду міністра оборони.

Він сказав, що бачить перед собою завдання зробити оборонний сектор ефективнішим, гнучкішим, та адаптовувати досвід російсько-української війни – щоб ми могли інтегрувати найновіші технології у виконання наших завдань з оборони країни якнайшвидше".

"Це те, що я побачив в Україні, і це те, що є драйвером розвитку української армії та дозволяє їй ефективно давати відсіч російській агресії", – зазначив полковник Мелніс.

Він зазначив, що варто активно залучати до цього процесу фахівців з українського війська – зокрема, для навчання латвійських військових з сил протиповітряної оборони роботі з найновішими системами протидії безпілотникам.

"Ми могли б інтегрувати їх у мобільні групи та задіяти уздовж всього кордону", – сказав Мелніс.

Також він пропонує створювати "екосистему" співпраці ОПК із військом, що допоможе ефективніше реагувати на актуальні загрози і забезпечить швидкий зворотній зв’язок від армії до виробників.

Нагадаємо, попередній міністр оборони Андріс Спрудс вирішив піти у відставку після інцидентів з дронами у повітряному просторі країни, хоча й дав зрозуміти, що не вважає свою роботу неефективною. Його партія "Прогресивні" допускає вихід з коаліції через обставини довкола відставки Спрудса і те, що у них фактично відбирають один з міністерських портфелів.

Прем’єрка Евіка Сіліня запропонувала йому на заміну полковника Мелніса. У разі призначення йому доведеться залишити військову службу. Поки невідомо, чи інші партії підтримають цю кандидатуру.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи кандидатуру Мелніса, зазначив, що можливо зараз слушний час для призначення міністром оборони професіонала, оскільки в нинішній ситуації домовитися про політичного кандидата було б дуже складно.

Також підтвердилося, що дрони, які впали у Латвії 7 травня і стали фінальним тригером для відставки Спрудса, були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ.

