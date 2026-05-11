Зеленський: Україна очікує на перші транші з 90 млрд євро від ЄС у червні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на перші транші з 90 млрд євро підтримки від ЄС у червні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у вечірньому зверненні в понеділок.

"У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість", – сказав глава держави.

Урядовці, додав він, зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося.

"Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони", – додав Зеленський.

Раніше джерела "Європейської правди" повідомили, що перші виплати за кредитом Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро Україна почне отримувати не раніше червня 2026 року.

Таким чином, інформація джерел "ЄвроПравди" спростовує заяву європейської комісарки з питань розширення Марти Кос, зроблену 11 травня, щодо того, що перший транш з 90 млрд євро кредиту ЄС може бути виплачений наступного тижня.

