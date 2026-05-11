У Польщі будують морський вітропарк, що забезпечить енергією 2,5 млн домогосподарств

У Балтійському морі розпочали встановлювати монопалі для турбін одного з найбільших енергетичних проєктів у Польщі – морського вітропарку Baltica 2, що у перспективі забезпечить електроенергією до 2,5 мільйона домогосподарств.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Проєкт, що реалізується компаніями PGE та Orsted, має ключове значення для енергетичної безпеки країни та трансформації польського енергетичного балансу.

У понеділок у Гданську представники PGE та Orsted оголосили про початок встановлення монопаль під турбіни Baltica 2. У Балтійському морі, приблизно за 40 кілометрів від узбережжя, буде зведено загалом 111 фундаментів – 107 під вітрогенератори та чотири під морські електростанції.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Пауліна Хенніг-Клоска підкреслила, що розвиток морської вітроенергетики є фундаментом нового польського енергетичного міксу та гарантією енергетичної безпеки та суверенітету.

У наступні місяці на Балтійському морі з’являться інші елементи інфраструктури – експортні кабелі, морські електростанції та самі вітрогенератори.

Згідно з графіком, усі роботи мають завершитися у четвертому кварталі 2026 року.

Після завершення будівництва Baltica 2 стане одним із стовпів польської енергетичної системи. Парк потужністю 1,5 ГВт зможе забезпечити електроенергією близько 2,5 мільйона домогосподарств.

Перша енергія надійде до національної мережі у першій половині 2027 року, а повне комерційне введення в експлуатацію заплановано на кінець того ж року.

18 березня глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив, що протягом наступного десятиліття Польща інвестує один трильйон злотих (близько $270 млрд) у свою енергетику.

Нагадаємо, що перша АЕС у Польщі буде побудована в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000.

Торік у січні уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні АЕС.