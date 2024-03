Президент Євроради саркастично привітав Путіна з майбутньою "перемогою на виборах"

Президент Європейської ради Шарль Мішель дав зрозуміти, що не вважає перевибори Владіміра Путіна на президентську посаду у Росії демократичним волевиявленням, наперед привітавши його з "перемогою".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter (Х) у перший день голосування на президентських "виборах" у Росії, яке триватиме загалом три дні.

Мішель саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою".

"Хотів би привітати Владіміра Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", – написав Мішель.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice.