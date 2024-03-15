Президент Євроради саркастично привітав Путіна з майбутньою "перемогою на виборах"
Президент Європейської ради Шарль Мішель дав зрозуміти, що не вважає перевибори Владіміра Путіна на президентську посаду у Росії демократичним волевиявленням, наперед привітавши його з "перемогою".
Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter (Х) у перший день голосування на президентських "виборах" у Росії, яке триватиме загалом три дні.
Мішель саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою".
"Хотів би привітати Владіміра Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", – написав Мішель.
Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.– Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024
No opposition.
No freedom.
No choice.
Нагадаємо, у Єврокомісії раніше прокоментували, що дадуть оцінку російським "виборам" і визначаться з їхнім визнанням або невизнанням вже після завершення процесу.
Держдеп США у перший день російського "голосування" засудив організацію цього процесу на окупованих територіях України.