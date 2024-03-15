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Президент Євроради саркастично привітав Путіна з майбутньою "перемогою на виборах"

П'ятниця, 15 березня 2024, 11:14

Президент Європейської ради Шарль Мішель дав зрозуміти, що не вважає перевибори Владіміра Путіна на президентську посаду у Росії демократичним волевиявленням, наперед привітавши його з "перемогою". 

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter (Х) у перший день голосування на президентських "виборах" у Росії, яке триватиме загалом три дні. 

Мішель саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою". 

"Хотів би привітати Владіміра Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", – написав Мішель. 

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше прокоментували, що дадуть оцінку російським "виборам" і визначаться з їхнім визнанням або невизнанням вже після завершення процесу. 

Держдеп США у перший день російського "голосування" засудив організацію цього процесу на окупованих територіях України.

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Росія Мішель Путін