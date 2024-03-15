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Президент Евросовета саркастически поздравил Путина с предстоящей "победой на выборах"

Пятница, 15 марта 2024, 11:14

Президент Европейского совета Шарль Мишель дал понять, что не считает перевыборы Владимира Путина на президентский пост в России демократическим волеизъявлением, заранее поздравив его с "победой".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter (Х) в первый день голосования на президентских "выборах" в России, которое продлится всего три дня.

Мишель саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", – написал Мишель.

Напомним, в Еврокомиссии ранее прокомментировали, что дадут оценку российским "выборам" и определятся с их признанием или непризнанием уже после завершения процесса.

Госдеп США в первый день российского "голосования" осудил организацию этого процесса на оккупированных территориях Украины.

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Россия Мішель Путин