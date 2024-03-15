Комітет міністрів Ради Європи відзначив позитивні кроки у судовій реформі в Україні

Найвищий колегіальний політичний орган Ради Європи – Комітет міністрів – відзначив позитивні рішення української влади на шляху до реформування судової системи.

Про це йдеться у рішенні Комітету, який оцінював виконання рішення ЄСПЛ у справі "Волков проти України", повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у висновках зазначається, що у 2014-2018 роках Україна здійснила значні кроки для перебудови системи дисциплінарної відповідальності та кар'єри суддів, включаючи внесення змін до Конституції та імплементаційне законодавство.

Комітет привітав той факт, що наразі в Україні повністю функціонують Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Крім того, Комітет "з інтересом відзначив" скасування статті 375 Кримінального кодексу, яка передбачала тюремне покарання для судді за неправомірне рішення.

"Будь-яке кримінальне розслідування проти судді має відповідати стандартам і рекомендаціям Ради Європи, щоб його не можна було використати для здійснення неправомірного впливу і тиску", – йдеться у висновках.

У Комітеті "задоволені" ухваленням та імплементацією нового закону про переведення суддів "старого складу Верховного Суду України" до Верховного Суду, створеного відповідно до конституційних змін 2016 року.

Комітет постановив, що більше не має потреби уважно стежити за розвитком подій, пов'язаних зі статусом 29 суддів, звільнених Верховною Радою 29 вересня 2016 року.

Справа "Волков проти України" стосується 18 суддів, яких було звільнено з формулюванням "за порушення присяги".

Зокрема, суддя Верховного суду Олександр Волков був звільнений зі своєї посади в червні 2010 року, при цьому парламентський комітет з питань правосуддя, який виносив дане рішення, вийшов за межі своїх повноважень. ЄСПЛ в ході розгляду справи "Волков проти України" встановив, що процедура звільнення не була незалежною і неупередженою, відзначалися різні порушення під час голосування в парламенті. Також суд відзначив недоліки у формуванні спеціальної палати Вищого адміністративного суду, який займався справою Олександра Волкова.

Волков був поновлений на посаді 2 лютого 2015 року і Україна провела конституційні та законодавчі реформи для підвищення неупередженості суддів.

Українська влада зобов'язалась виплатити Волкову близько 41 тисячі євро як компенсацію матеріального збитку плюс будь-які податки, що підлягають сплаті. Волков погодився відмовитися від подальших претензій до України у цій справі.