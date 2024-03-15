Комитет министров Совета Европы отметил положительные шаги в судебной реформе в Украине

Высший коллегиальный политический орган Совета Европы – Комитет министров – отметил положительные решения украинской власти на пути к реформированию судебной системы.

Об этом говорится в решении Комитета, который оценивал выполнение решения ЕСПЧ по делу "Волков против Украины", сообщает "Европейская правда".

В частности, в выводах отмечается, что в 2014-2018 годах Украина осуществила значительные шаги для перестройки системы дисциплинарной ответственности и карьеры судей, включая внесение изменений в Конституцию и имплементационное законодательство.

Комитет приветствовал тот факт, что сейчас в Украине полностью функционируют Высший совет юстиции и Высшая квалификационная комиссия судей.

Кроме того, Комитет "с интересом отметил" отмену статьи 375 Уголовного кодекса, которая предусматривала тюремное наказание для судьи за неправомерное решение.

"Любое уголовное расследование против судьи должно соответствовать стандартам и рекомендациям Совета Европы, чтобы его нельзя было использовать для неправомерного влияния и давления", – говорится в выводах.

В Комитете "довольны" принятием и имплементацией нового закона о переводе судей "старого состава Верховного Суда Украины" в Верховный Суд, созданный в соответствии с конституционными изменениями 2016 года.

Комитет постановил, что больше нет необходимости внимательно следить за развитием событий, связанных со статусом 29 судей, уволенных Верховной Радой 29 сентября 2016 года.

Дело "Волков против Украины" касается 18 судей, которые были уволены с формулировкой "за нарушение присяги".

В частности, судья Верховного суда Александр Волков был уволен со своей должности в июне 2010 года, при этом парламентский комитет по вопросам правосудия, который выносил данное решение, вышел за рамки своих полномочий. ЕСПЧ в ходе рассмотрения дела "Волков против Украины" установил, что процедура увольнения не была независимой и беспристрастной, отмечались различные нарушения во время голосования в парламенте. Также суд отметил недостатки в формировании специальной палаты Высшего административного суда, который занимался делом Александра Волкова.

Волков был восстановлен в должности 2 февраля 2015 года и Украина провела конституционные и законодательные реформы для повышения беспристрастности судей.

Украинские власти обязались выплатить Волкову около 41 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба плюс любые налоги, подлежащие уплате. Волков согласился отказаться от дальнейших претензий к Украине по этому делу.