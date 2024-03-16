Німеччина відреагувала на російські удари по Одесі, що забрали життя понад 20 людей

МЗС Німеччини назвало підлими російські ракетні удари по Одесі та висловило підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному Twitter (X) Міністерства закордонних справ ФРН.

МЗС констатувало, що знову внаслідок російських ударів загинули цивільні, у тому числі рятувальники.

Russia has again attacked innocent civilians in #Odessa – over 20 people, including rescue workers, were murdered by Putin this time. Such perfidious attacks are an integral part of Russia's war of aggression. Today, we stand more firmly than ever on the side of #Ukraine. March 16, 2024

"Такі підступні атаки є невід'ємною частиною російської загарбницької війни. Ми як ніколи твердо стоїмо на боці України", – зазначили у Берліні.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення допомоги Україні.

Нагадаємо, вдень 16 березня кількість загиблих внаслідок ударів зросла до 21 – у лікарні помер ще один рятувальник ДСНС, поранений під час повторного удару.

У Силах оборони повідомили, що удар завдали з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".