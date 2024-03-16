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Німеччина відреагувала на російські удари по Одесі, що забрали життя понад 20 людей

Субота, 16 березня 2024, 16:48

МЗС Німеччини назвало підлими російські ракетні удари по Одесі та висловило підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному Twitter (X) Міністерства закордонних справ ФРН.

МЗС констатувало, що знову внаслідок російських ударів загинули цивільні, у тому числі рятувальники.

"Такі підступні атаки є невід'ємною частиною російської загарбницької війни. Ми як ніколи твердо стоїмо на боці України", – зазначили у Берліні.

Прем’єр Польщі Дональд Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення допомоги Україні.

Нагадаємо, вдень 16 березня кількість загиблих внаслідок ударів зросла до 21 – у лікарні помер ще один рятувальник ДСНС, поранений під час повторного удару. 

У Силах оборони повідомили, що удар завдали з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

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Німеччина Війна з РФ