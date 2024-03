Німеччина відреагувала на російські удари по Одесі, що забрали життя понад 20 людей

МЗС Німеччини назвало підлими російські ракетні удари по Одесі та висловило підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували в офіційному Twitter (X) Міністерства закордонних справ ФРН.

МЗС констатувало, що знову внаслідок російських ударів загинули цивільні, у тому числі рятувальники.

Russia has again attacked innocent civilians in #Odessa – over 20 people, including rescue workers, were murdered by Putin this time. Such perfidious attacks are an integral part of Russia's war of aggression. Today, we stand more firmly than ever on the side of #Ukraine.