Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Джонсона нарешті схвалити допомогу Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення допомоги Україні, порадивши йому подивитись на наслідки ударів РФ по Одесі.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Допис Дональда Туска з’явився вдень 16 березня. На цей час стало відомо вже про 21 загиблого в Одесі внаслідок російських ракетних ударів – у лікарні помер ще один поранений співробітник ДСНС.

"Подивіться на Одесу, спікер Джонсон. Скільки ще вам потрібно аргументів, щоб прийняти рішення?", – запитав Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision?