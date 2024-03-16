Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Джонсона нарешті схвалити допомогу Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона нарешті зробити кроки для схвалення допомоги Україні, порадивши йому подивитись на наслідки ударів РФ по Одесі.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Допис Дональда Туска з’явився вдень 16 березня. На цей час стало відомо вже про 21 загиблого в Одесі внаслідок російських ракетних ударів – у лікарні помер ще один поранений співробітник ДСНС.

"Подивіться на Одесу, спікер Джонсон. Скільки ще вам потрібно аргументів, щоб прийняти рішення?", – запитав Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision? – Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2024

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.

Цього тижня Сполучені Штати вперше з грудня оголосили новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів. Як пояснили, ці кошти з’явилися внаслідок несподіваної економії за контрактами з раніше профінансованих пакетів допомоги.

Лідери Польщі – президент Анджей Дуда і прем'єр Дональд Туск – під час візиту до Вашингтона раніше цього тижня говорили з президентом США у тому числі про те, як зберегти і посилити підтримку України.