Германия отреагировала на российские удары по Одессе, унесшие жизни более 20 человек

МИД Германии назвал подлыми российские ракетные удары по Одессе и выразил поддержку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали в официальном Twitter (X) Министерства иностранных дел ФРГ.

МИД констатировал, что снова в результате российских ударов погибли гражданские, в том числе спасатели.

Russia has again attacked innocent civilians in #Odessa – over 20 people, including rescue workers, were murdered by Putin this time. Such perfidious attacks are an integral part of Russia's war of aggression. Today, we stand more firmly than ever on the side of #Ukraine.