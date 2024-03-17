ЄС та Єгипет підписали угоду на 7,4 млрд євро, спрямовану на енергетику та міграцію

Європейський Союз і Єгипет у неділю підписали фінансовий пакет на суму 7,4 млрд євро, спрямований на підтримку північноафриканської країни-боржника, збільшення продажів енергоносіїв до Європи і припинення нелегальних потоків мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Австрії, Бельгії, Кіпру, Греції та Італії була присутня в Каїрі на церемонії підписання угоди з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

Фон дер Ляєн заявила, що "сьогодні ми піднімаємо відносини між ЄС і Єгиптом до рівня стратегічного і всеосяжного партнерства і домовляємося про пакет заходів, починаючи від торгівлі та інвестицій і закінчуючи низьковуглецевою енергетикою, управлінням міграцією, а також освітою, культурою і молоддю".

Угода передбачає виділення 5 мільярдів євро кредитів протягом чотирьох років, 1,8 мільярда євро інвестицій і сотні мільйонів на двосторонні проєкти, в тому числі у сфері міграції, сказав європейський посадовець.

Угода про стратегічне партнерство передбачає збільшення газових та інших енергетичних потоків, щоб допомогти Європі "ще більше відійти від російського газу".

Ця угода є продовженням кількох суперечливих угод, які ЄС уклав з Лівією, Тунісом і Мавританією, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів через Середземне море.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, Єгипет вже приймає близько 9 мільйонів мігрантів і біженців, у тому числі 4 мільйони суданців і 1,5 мільйона сирійців.

Прикордонна служба ЄС Frontex зафіксувала минулого року майже 158 000 мігрантів, які прибули до Європи небезпечним морським шляхом, що на 50% більше, ніж у попередньому році.

Ця тенденція спричинила зростання антиіммігрантської риторики в Європі та перемогу правих популістських партій у кількох країнах ЄС.

Правозахисні групи рішуче засудили угоди з авторитарними урядами.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.