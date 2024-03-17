ЕС и Египет подписали соглашение на 7,4 млрд евро, направленное на энергетику и миграцию

Европейский Союз и Египет в воскресенье подписали финансовый пакет на сумму 7,4 млрд евро, направленный на поддержку североафриканской страны-должника, увеличение продаж энергоносителей в Европу и прекращение нелегальных потоков мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с лидерами Австрии, Бельгии, Кипра, Греции и Италии присутствовала в Каире на церемонии подписания соглашения с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Фон дер Ляйен заявила, что "сегодня мы поднимаем отношения между ЕС и Египтом до уровня стратегического и всеобъемлющего партнерства и договариваемся о пакете мер, начиная от торговли и инвестиций и заканчивая низкоуглеродной энергетикой, управлением миграцией, а также образованием, культурой и молодежью".

Соглашение предусматривает выделение 5 миллиардов евро кредитов в течение четырех лет, 1,8 миллиарда евро инвестиций и сотни миллионов на двусторонние проекты, в том числе в сфере миграции, сказал европейский чиновник.

Соглашение о стратегическом партнерстве предусматривает увеличение газовых и других энергетических потоков, чтобы помочь Европе "еще больше отойти от российского газа".

Это соглашение является продолжением нескольких противоречивых соглашений, которые ЕС заключил с Ливией, Тунисом и Мавританией, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов через Средиземное море.

По данным Международной организации по миграции ООН, Египет уже принимает около 9 миллионов мигрантов и беженцев, в том числе 4 миллиона суданцев и 1,5 миллиона сирийцев.

Пограничная служба ЕС Frontex зафиксировала в прошлом году почти 158 000 мигрантов, прибывших в Европу опасным морским путем, что на 50% больше, чем в предыдущем году.

Эта тенденция вызвала рост антииммигрантской риторики в Европе и победу правых популистских партий в нескольких странах ЕС.

Правозащитные группы решительно осудили соглашения с авторитарными правительствами.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.